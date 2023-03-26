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Teknoloji İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Başarıyla gerçekleştirdi
Teknoloji

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Başarıyla gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 14:29:00 - 2023-03-26 14:29:59

TUSAŞ firması tarafından üretilen ANKA İHA, milli baz istasyonu ULAK 4,5G ile ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ firması tarafından üretilen ANKA İHA'nın milli baz istasyonu ULAK 4,5G ile ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yerli/milli ULAK 4.5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli/görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler."


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