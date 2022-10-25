İsmail Cerrahoğlu kimdir? İsmail Cerrahoğlu hayatı:
İsmail Cerrahoğlu kim hastalığı neydi? Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti. Bu haberin ardından pek çok kişi 'Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu kim?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
İsmail Cerrahoğlu kimdir? İsmail Cerrahoğlu hayatı:
İsmail Cerrahoğlu 1929'da Kocaeli Hendek'te dünyaya geldi. Cerrahoğlu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını verdi. Akademik hayatında 1968'de doçentliğe, 1975 yılında ise profesörlüğe yükseldi.
Kayseri Yüksek İslam Enstitü'sünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976 – 78 yılları arasında Erzurum İslami İlimler Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi.
Cerrahoğlu, İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet'in gazete ve dergilerine makaleler yazdı. İsmail Cerrahoğlu'nun en bilinen eseri Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Tefsir Usülü adlı kitabıdır.