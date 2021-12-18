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Aktüel İşleri güçleri Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
Aktüel

İşleri güçleri Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Türkiye üzerinde oynanan kur oyununu görmezden gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:17:00 -
İşleri güçleri Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye üzerinde oynan kur oyununu görmezden gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne saldırdı. Özkoç yaptığı paylaşımda, “Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var: Birincisi, dünyanın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı güvensizliği; keyfiyetle yönettiği için güvenmiyorlar. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı ucube sistemi, çünkü bütün bir sistem bir kişinin iki dudağı arasında” ifadelerini kullandı.

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