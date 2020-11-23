İşler değişti... İkinci el ve sıfır otomobilde devran döndü!

Merkez Bankası'nın müdahaleleri ve döviz kurundaki düşüşün ardından otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapısını açacak olan durgunluk başladı. Fiyatların olumlu anlamda oynaması beklenirken tam da bu süreçte Türkiye'de otomotiv sektörünün önemli isimlerinden ikinci el ve sıfır otomobil fiyatlarının geleceğine ilişkin kritik son dakika açıklamaları geldi. İşte bundan sonrası için otomobil fiyatlarında Türkiye'de kullanıcıları neyin beklediği ve hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatlarında yaşanması beklenen gelişmelere ilişkin detaylar;

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında devran dönüyor

Döviz kurlarındaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesi otomotiv sektöründe işleri karıştırdı. Hem sıfır hem de ikinci el otomotiv pazarında hazirandan bu yana yaşanan canlılık yerini sakinliğe bıraktı.

Piyasalardaki gelişmeleri takip eden tüketiciler beklemeye geçti. Bayileri arayan soranların sayısı azaldı.

Otomotive etkisi olacak

Ekonomideki son haftada yaşanan gelişmelerle birlikte otomotiv sektöründe dengelerin değişmesi bekleniyor.

Yılın son ayına hazırlık yapan yerli üreticiler ile yurtdışına yüksek adetli sipariş veren ithalatçılar ellerindeki stokları eritmek için son dakika kampanyaları yapacak ve bu kampanyalara Aralık sonuna kadar hız verecek.

Fiyatlar cazip hale gelecek, tüketici yeniden kral olacak

Böylece tüketicilere cazip fırsatlar sunacak. Düne kadar istediği otomobili bulamayan, aylarca sıra beklemek zorunda kalan 'mutsuz' tüketiciler, yılın son ayında 'otomotivin kralı' olacak. Otomotiv firmaları tarafından el üzerinde tutulacak.

İkinci el otomobil pazarı durgun

Bütün bu gelişmelerle birlikte ikinci el otomobil pazarında da normalleşme bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında pazarda fiyatlardaki artışın durduğu görüldü.

Sırada şişirilmiş fiyatların normal seviyelere gelmesi var. Sıfır otomobillerdeki kampanyalar ve elindeki aracı bir an önce elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda düşüşler de görülebilir.