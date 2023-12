İşlenmiş et mamülleri kanser tehlikesi oluşturuyor

İşlenmiş et, raf ömrünü uzatmak ve lezzetini değiştirmek için koruyucular dâhil edilerek farklı yöntemlerle elde edilmiş salam, sosis, sucuk gibi et türevlerinin tamamıdır.

İşlenmiş etin zararı raf ömrünü uzatmak için içerisine eklenen kimyasallarla başlıyor. Bu etler pişirilirken yüksek ısıya maruz kalan kimyasalların tamamen kansorojen haline dönüşmesiyle devam ediyor.

Radyoaktif maddelerle aynı kategoride!

Uluslararası Kanser Araştırma Örgütü, işlenmiş etleri plutonyum gibi radyoaktif maddeler ile aynı kategoriye yerleştiriyor. Aynı grubun içerisinde kömür, katani HIV gibi virüsler, hormonal ilaçlar, etanol de bulunuyor.

DSÖ: İşlenmiş et bağırsak kanserini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization – WHO), medyaya sızan resmi raporunda, salam, sosis, gibi ürünlerin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (International Agency for Research on Cancer – IARC) tarafından yapılan açıklamada, işlenmiş et ürünleri “insanlarda kanser yapıcı” (kanserojen) sınıfına sokulurken, kırmızı etin de “insanlar için muhtemelen kansorejen” olduğu belirtildi.

IARC tarafından 10 ülkeden 22 uzmanın oluşturduğu bir çalışma grubunca varılan sonuçlara göre günde alınan her 50 gram kadar (2-3 salam dilimi) işlenmiş et, kalın bağırsak-makat (kolorektal) kanser olasılığını yüzde 18 oranında artırıyor.

Mide kanseri tehlikesi

İşlenmiş et tüketimininse kolorektal kanserine neden olduğu bulgusunun yanı sıra kesin olmayan bulguların mide kanseri tehlikesini de gösterdiği belirtiliyor.