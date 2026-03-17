O ilimizde korkutan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi

Hatay'da son günlerde etkili olan şiddetli fırtınayla birlikte denizde çekilme yaşandı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Hatay'da hafta sonundan itibaren başlayan kuvvetli fırtına ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kuvvetli fırtınayla birlikte Akdeniz'de dalgaların boyu yükseldi ve Samandağ, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçesinde zaman zaman karaya ulaştı.

Fırtınanın etkisini yitirmesiyle de İskenderun Körfezi'nde deniz suyunda çekilmeler yaşandı. Sahile gelen vatandaşlar ise denizde balık tutarak zaman geçirdi.

"Yani denizde yaklaşık 10 metre yürüyerek ilerleyebiliriz" Denizde yaklaşık 10 metreyi bulan çekilme olduğunu söyleyen Halit Yaylacı, ''Tatilde yeğenimle balık tutmaya geldik, tamamen boş zamanlarımızı böyle değerlendiriyoruz. Mevsim normalin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı var. Deniz çekilmesi daha önceki yıllarda da İskenderunlu olduğumuz için bize çok şaşrtıcı gelen bir olay değil.

Tabii şu an daha fazla çekilmiş gibi gözüküyor. Geçmişten deprem kaynaklı bir tedirginlikte var. Ama olağan bir olay yani gelgit bu, doğamızda olabilecek olaylar. Tabii balık tutmak biraz zorlaştı. İnsanlar herşeye rağmen çekilen denizde bile balık tutmaya devam ediyor.

Şaşırmadık desek yalan olur. Bu kayaları hiç görmemiştik daha önce. Yani denizde yaklaşık 10 metre yürüyerek ilerleyebiliriz. Birkaç gün böyle devam eder sonra eski haline dönecektir'' dedi.

