İslâm’ın nasıl anlatılacağını öğreten bir Peygamber
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), insanlara devamlı ümit ve müjde vermiştir. İslam'ın müminlere cenneti kazandıracağını, onları cehennemden kurtaracağını ve daha önemlisi Allah'ın rahmetine kavuşturacağını anlatmıştır. En çetin dönemlerde müminlere ümit ve müjde vermiştir.14 Eylül 2019 Cumartesi 11:49
Süfyân bin Abdullah (ra) şöyle anlatır:
“Rasûlullâh aleyhisselama:
“-Yâ Rasûlallâh! Bana İslâm’ı öylesine anlat ki onu bir daha başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim.
Efendimiz:
“-Allah’a inandım de ve dosdoğru ol!” buyurdu. (Müslim, İmân)
İnsan evvelâ Allâh Teâlâ’ya karşı dürüst olmalı ve istikamet üzere bulunmalıdır. Her şeyden önce O’nunla olan mîsâkına sâdık kalmalı ve O’na karşı duygu, düşünce, niyet ve sözlerinde samîmî olmalıdır.
O’nun adına söylediğimiz bir söze, ettiğimiz bir yemine ve yaptığımız işe çok daha dikkat etmemiz gerekmektedir.
YORUM YAZ