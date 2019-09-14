İslâm’ın nasıl anlatılacağını öğreten bir Peygamber

Süfyân bin Abdullah (ra) şöyle anlatır:

“Rasûlullâh aleyhisselama:

“-Yâ Rasûlallâh! Bana İslâm’ı öylesine anlat ki onu bir daha başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim.

Efendimiz:

“-Allah’a inandım de ve dosdoğru ol!” buyurdu. (Müslim, İmân)

İnsan evvelâ Allâh Teâlâ’ya karşı dürüst olmalı ve istikamet üzere bulunmalıdır. Her şeyden önce O’nunla olan mîsâkına sâdık kalmalı ve O’na karşı duygu, düşünce, niyet ve sözlerinde samîmî olmalıdır.

O’nun adına söylediğimiz bir söze, ettiğimiz bir yemine ve yaptığımız işe çok daha dikkat etmemiz gerekmektedir.