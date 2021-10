“İslami değerlerimizin korunmasında aydınlara önemli görev düşmektedir”

yeniakit.com.tr

Akit’e açıklamada bulunan Bakü Uluslararası Çok kültürlülük Merkezi Projeler Bölüm Başkanı Abbas İsmayılov, Devlet düzeyinde dini ve ulusal çeşitliliğin teşvik edilerek ülkenin çok kültürlülük gelenekleri ulusal bir gurur kaynağı olarak değerlendirildiğini belirterek, “Çok kültürlülüğün ve dinsel çeşitliliğe saygının bittiği yerde maalesef terörizm ve aşırılık gelişmeye başlıyor. Bu nedenle terörizm ve aşırılık, modern dünyaya yönelik en ciddi tehditlerden biri haline geldi. Terörün ne vatanı, ne de milleti asla belli değildir. Her an, her coğrafyada kendini gösterebilir. Dünya medyasına göre, şu anda dünyada 169 savaş ve çatışma yatağı var. Bu savaş ve çatışma yataklarında masum insanlar sadece dini, ulusal veya ırksal bağlılıkları nedeniyle öldürülüyor. Yaklaşık otuz yıldır Azerbaycan da tek uluslu devlet olan Ermenistan tarafından tehdit ediliyor. Dünya kamuoyunun çağrılarına uymayarak yaklaşık 28 sene boyunca Ermeniler topraklarımızı işgal altında tuttular. Yalnız Muzaffer Ali Baş Komutanımız İlham Aliyev’in etrafında kenetlenen halkımız din, dil, ırk, kültürel farklılığı gözetilmeksizin mücadele ettiler ve topraklarımızı işgalden kurtardılar. Ermeni toplumunun saldırganlığı ve uluslararası kamuoyunun olaylara sessiz kalması nedeniyle baş kaldıran II Karabağ Savaşı’ndan sonra biz işgalden kurtarılan bölgelerde yerle bir edilen kültürel ve manevi zenginliklerimizi gördük. Devletimiz ve milletimiz kuşkusuz Karabağ’ı cennete dönüştürecektir. Bunu biliyoruz ve şunu da iyi biliyoruz ki, kültürümüze ve manevi değerlerimize değen zararları asla unutmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“İslami değerlerimizin korunmasında ve gençlere aktarılmasında aydınlara önemli görev düşmektedir”

Abbas İsmayılov bu nedenlerden dolayı Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Lider Haydar Aliyev’in, devlet-din ilişkilerinin ve çok kültürlülük politikasının düzenlenmesine özel önem verdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ulu Önder'in bu alandaki politikasını başarıyla sürdüren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, devlet-din ilişkilerinin düzenlenmesine de en üst düzeyde özen ve destek sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in izlediği kararlı politika sonucunda ülkemizde devlet-din ilişkilerinin gelişme dinamikleri her geçen gün artmakta ve şimdiden tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek düzeye ulaşmıştır. Bunun nedeni, ülkemizde milli ve manevi değerlerimizin tanıtımının ana yönünün eğitim olmasıdır. Çünkü radikalizm ve aşırıcılıkla mücadelede aydınlanmanın alternatifi yoktur. Milli ve manevi değerlerimizin ayrılmaz bir parçası olan İslami değerlerimizin korunmasında ve bu değerlerin gerçek özünün gençlere aktarılması için yürütülen aydınlanma çalışmalarında aydınlarımızın üzerine önemli görevler düşmektedir”