İslami Cihad'dan Trump'ın konseyine ret!

İslami Cihad, ABD'nin açıkladığı Barış Konseyi listesini "İsrail kriterlerine uygun" diyerek reddetti: "Bu kötü niyetin ilanıdır."

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Gazze Barış Konseyi" üyelerine sert tepki gösterdi. Örgüt, yayınladığı bildiride, açıklanan isimlerin tamamen "İsrail'in teknik şartnamesine" uygun olduğunu ve sadece işgalin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

"Biz sözümüzü tuttuk ama..."

Açıklamada, örgütün ateşkesin birinci aşamasına sadık kaldığı ve teknokrat komiteye onay verdiği hatırlatılarak, "Ancak karşımıza çıkarılan bu liste, anlaşmayı uygulama konusundaki kötü niyetin açık bir göstergesidir. Bu konsey İsrail'in bir uzantısıdır" ifadeleri kullanıldı.