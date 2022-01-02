İslam’a hakaret CHP’li Fatoş Birinç’e sert tepki

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, sosyal medya hesabı üzerinden Allah'a ve İslam'a hakaret eden CHP Bursa Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş tepki gösterdi. Güldemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İster sosyal paylaşım sitesi, ister kitap ya da film olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın düşünce ve ifade özgürlüğü bahane edilerek gerek Müslümanların mukaddesatına, Yüce Allahımıza, gerekse diğer din ve peygamberlere saldırı kesinlikle kabul edilemez. Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Birinç hakkında soruşturma başlatılması yerinde bir karardır ve kesinlikle bu hakareti cezasız kalmamalıdır. Allah inancı bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Bu hakaret Allah inancı olan bütün insanlara yapılmış bir hakarettir. Yüce Allah’ı, siyasi düşüncenize, kişisel kin ve nefretinize alet edemezsiniz. Zehirli dilinizi çekin artık dini değerlerimizden. Ülkemizde huzur ortamını bozmak ve kaos oluşturmak için bahane üretmeye çalışanlara bu millet izin vermeyecektir. Yüce Allah’a yapılan bu saygısızlığın, hakaretin hesabını hem bu millet hem de yargı mercileri sizden soracaktır. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği saygı ve naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyoruz. Müslümanlar olarak bunun gereğini yerine getirmemiz gerekir. Bu vesile ile tüm Müslümanları, amacı tahrik ve provoke olan bu tür girişimlerin ve kişilerin oyununa gelmemeye, dengeli ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz. Diyanet-Sen olarak Yüce Rabbimize ve dini değerlerimize hakaret edenlere karşı başlatılan hukuki girişimlerin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.