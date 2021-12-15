İslâm, ümmetin çimentosudur

2. Roman Çalıştayı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erbaş, "Bizler bu çatı altında hizmetlerimizi yerine getirirken, bütün vatandaşlarımızın eşitlik ve kardeşliği temelinde farklı inanç, düşünce, hayat tarzı ve kültürlere saygı duyarak hareket etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu amaç doğrultusunda farklı vesilelerle ilgili personel, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin iştirakiyle sahada yürütülen hizmetlerin niteliğine ve yeni hizmet planlamalarının gerçekleştirilmesine dair istişare ortamları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımıza din hizmeti götürürken insanımızın her bir ferdini aynı kilimin desenleri, aynı medeniyetin çocukları olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizler, inanç bakımından aynı Allah’a, aynı Peygambere, aynı kitaba iman eden, aynı ninnilerle büyüyüp aynı dualarla yoğrulan, aynı topraklarda, aynı kaderi paylaşan, aynı cephelerde omuz omuza mücadele eden büyük bir milletin ve yüce bir ümmetin çocuklarıyız” dedi. İslam’ın kuşatıcı yönüyle ümmetin çimentosu olduğuna dikkati çeken Erbaş “Biz de Diyanet olarak bütün vatandaşlarımızı bu toplumun çimentosu olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün ırk, meşrep ve mezhepleri birlik ve beraberlik içinde görme gayreti içindeyiz. Ülkemizde milyonlarca Roman kardeşimiz var. İstanbul'da onlarla 13 sene yaşadım, onlarla komşuluk yaptım. Görev yaptığım camide Kur'an okunduğu zaman kendisini tutamayan, ağlayan kardeşlerimiz hep onlardandı. Biz onları çok sevdik. Biz ayrımcılığı reddettiğimiz için bugün buradayız" dedi.

Diyanet’te daha fazla Roman görmek istediklerini belirten Erbaş, Romanların yoğun yaşadığı mahalle ve köylerdeki imamların faaliyetlerinin nasıl olması ve daha nitelikli hizmetlerin nasıl yapılması gerektiğini konuşacaklarını bildirdi.

Romanların yaşadıkları bölgelere daha fazla Kur'an kursu ve camiler açmak istediklerini aktaran Erbaş, Roman mahallelerinde Diyanet Gençlik çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.

Zorla kitap aldırıldığı iddialarına yalanlama

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin köşe yazarının iddia ettiği “personele zorla kitap aldırıldığı” iddiaları yalanlandı. Açıklamada, kitapların din görevlileri ve vatandaşların isitfadesine sunulmak üzere cami kitaplıklarına ve kütüphanelerine kazandırıldığına dikkat çekilerek, “Projede okunacak kitapların içeriğinden Başkanlığımızca icra edilecek sınav ve mülakatlarda soru sorulması hususunun din görevlilerinin kitap okuma ve müzakerelerine katılımlarının teşvik edilmesi amacının dışında yorumlanması ise son derece üzücüdür.”