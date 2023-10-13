İslam ülkeleri kınamakla yetinirken küffar İsrail'i ziyaret için birbiriyle yarışıyor!
ABD Savunma Bakanı'nın yarın İsrail'i ziyaret edeceğinin açıklanmasından sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın da yarın İsrail'de olacağı öğrenildi.
İsrail'in, Gazze şeridinde masum sivillere yönelik saldırıları sürerken, siyonistlere bir dizi ziyaret gerçekleşiyor.
İslam ülkeleri barbar İsrail'i kınamakla yetinirken, küffar ise İsrail'i ziyaret etmek için adeta birbiriyle yarışıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de yarın İsrail’i ziyaret edeceği öğrenilmişti.
Avrupa Komisyonu temsilcileri de İsrail'e gidiyor!
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın yarın İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
Açıklamada, ikilinin İsrailli yetkililer ile bir araya geleceği aktarıldı.
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