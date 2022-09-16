İslâm Ordusu’na vefa ve dua

ÇINAR DEMİR ANKARA

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun üzerinden 104 yıl geçti.

Azerbaycanlılar, 15 Eylül 1918’de Anadolu’dan kardeşlerinin yardımına koşan Mehmetçik ile komutanları Nuri Paşa’yı (Killigil) bugün de saygı ve minnetle hatırlıyor. Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü düşman işgalinden kurtarmasının yıldönümü sebebiyle kardeş Azerbaycan’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Bakü’deki Azerbaycan ve Türk Şehitliklerinde anma programı düzenledi.

Türk Aksakallılar Birliği’nin yönetim kurulu, kadın meclis temsilcileri, gençlik meclis temsilcileri ve Dünya Alpagut Federasyonu temsilcilerinin de yer aldığı kalabalık bir topluluk, Azerbaycan Milli Meclisi yanında bulunan Şehitler Hiyabanı (Türk Şehitliği) ziyaret etti. Türk Aksakallılar Birliği temsilcileri, Türk şehitliğine çelenk sunduktan sonra tüm şehitlerin isimlerinin anısına güller bıraktı ve şehitlerimizin ruhuna dua edildi. TAİB heyeti ayrıca 44 gün süren vatan savaşında hayatlarını feda eden Azerbaycan Türkü ve Anadolu Türkü asker ve subayların aziz hatırı için saygı duruşunda bulundu.

TAİB Yönetimince, zaferin yıldönümüne ilişkin Akit’e yapılan açıklamada; 104 yıl önce olduğu gibi bugün de Ermeni terörüyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekildi.

TAİB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “104 yıl önce Ermeni terörüne ve gaspına karşı savaştık, bugün ise yine nefret dolu komşuların provokasyonlarını, saldırılarını engellemeye çalışıyoruz. Bugün halkımız devletimiz ve Cumhurbaşkanımız etrafında kenetlenmeli ve topraklarımızın ebedi güvenliğinin sağlanması için atılan adımlar desteklemelidir. Devletimiz yıllarca süren bu sorunu kökünden çözmeye çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda bir asır önce yaşadığımız olayları inşallah tekrarlamayacağız. Azerbaycan ve kardeşi Türkiye, dış güçlerin hain emellerine karşı kenetlenmiş vaziyette. Üç gün önce Karabağ’da yine şehitler verdik. Vatan topraklarımızda huzurlu bir şekilde yaşayalım diye dün olduğu gibi bugün de şehitler veriyoruz. Allah onlara rahmet eylesin.”