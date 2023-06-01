İslam Memiş’ten ‘üzülmeyin’ uyarısı: Yakında yeni fırsat geliyor

Son günlerde piyasalarda başlayan hareketlilik sürüyor.

Altın mı, dolar mı, borsa mı derken karar vermekte gecikenler ya da karar vermemeyi tercih edenler "Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım?" diye düşünürken İslam Memiş'ten ilginç bir açıklama geldi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş peş peşe tweet'ler atarak hareketin üst seviyede olduğu piyasalarda kimin kazanıp kimin kaybettiğini anlattı. Memiş "Üzülmeyin" diyerek yeni fırsatları da duyurdu.

"1 aydır petrole dikkat çekmiştim. 77 dolardan 72 dolara kadar geriledi. Tepki alımları olabilir. Uzun vadede negatif beklentimi sürdürüyorum."



"Üç hafta önce 22.40 liradan dolar, 1520 liradan gram altın, 18 liradan gram gümüş almayan, 4390 puandan borsaya giren kazandı."



"Borsayı tercih etmeyenler üzülmesin. Ara ara kâr satışları nedenli fırsatlar sunacaktır. Dünkü kâr satışları sonrası güne yüzde 1,60 artışla başladı. Endeks 4963 puan."