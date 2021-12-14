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Ekonomi İslam Memiş'ten hayati 'dolar' uyarısı: Soruşturma açılmalı!
Ekonomi

İslam Memiş'ten hayati 'dolar' uyarısı: Soruşturma açılmalı!

Son dönemde dolar kurundaki manipülasyon gündemdeki yerini korurken ünlü ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 10:56:00 -
İslam Memiş'ten hayati 'dolar' uyarısı: Soruşturma açılmalı!

Dolar kuru üzerinden Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyun hız kesmiyor.

Suni artışlarla sokağı endişeye sevkeden ve suni fiyat artışlarına dayanak olan dolar kuru ile ilgili  Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memiş, dolar üzerindeki spekülasyona dikkat çeken soruşturma açılması gerektiğini savundu.

Memiş şunları yazdı;

Mesai saatlerinde döviz kurlarının yükselmesi, mesaiden sonra gerilemesi ne anlama geliyor? Kim alıyor, kim satıyor? Bu konu hakında soruşma açılması gerekiyor. Milletin alın terini koruyacak?

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