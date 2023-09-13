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Ekonomi İslam Memiş'ten gram altın için ezber bozan tahmin: 3500 TL birden olacak! Bombayı patlattı!
Ekonomi

İslam Memiş'ten gram altın için ezber bozan tahmin: 3500 TL birden olacak! Bombayı patlattı!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 00:54:00 - 2023-09-13 01:13:23
İslam Memiş'ten gram altın için ezber bozan tahmin: 3500 TL birden olacak! Bombayı patlattı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili 3500 TL tahmini yaptı! Ekonomist İslam Memiş, bu seviye için tarih de vererek, "Hazır olun" mesajı da verdi. Gram altına ilişkin dikkat çeken yeni tahminde bulundu.

Finans analisti İslam Memiş, Borsa İstanbul, dolar, euro, gram altın ve ons altın konusunda uzun vadeli tahmini ile şaşırttı. İslam Memiş, ilk kez gram altın TL'de 3500 TL rakamını telaffuz etti. haberglobal'in derlediği haberde: Memiş, tarih de vererek, "Hazır olun" dedi.

"Borsa, döviz, altın mı ev mi?" başlıklı Youtube videosunda İslam Memiş, şunları söyledi:

"Borsa İstanbul 8145 puandan günün tamamladı. Düşüşler, kar satışı ve düzeltme değil. Onları beklemeye devam ediyorum. Alım yaptığımda borsada sizi uyaracağım. Neleri tercih edeceğiz, ne zaman alım yapacağız, bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.

Dolar kuru 26.88'de tutunma çabasında. Serbest kur ve resmi kur arasında farklılık yok. Çift kur söylemiyoruz dövizde. Euro TL 28.98 seviyesinde. Bu tarafta da bir toparlanma var. Pozitif beklentim devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.0745 seviyesinde. Takip ettiğim bant aralığı 1.06 - 1.08 aralığı. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. Faiz kararından sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam eder. 1.07 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede fırsata dönüştürülebilir."

İslam Memiş, ardından gram altın için 3500 TL öngörüsünü tarih vererek açıkladı...
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili 3500 TL tahmini ile bombayı patlattı. İslam Memiş, bu seviye için tarih de vererek, "Hazır olun" mesajı da verdi.

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