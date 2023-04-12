İslam Memiş'ten çok konuşulacak açıklama! Dolar değil bu daha çok kazandıracak

Altın fiyatları ve döviz kurları son günlerde sıkışık bir bant işlem görüyor ve yatırımcılar birikimlerini nasıl koruma altına alacaklarını araştırıyorlar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların güncel durumunu değerlendirdi ve ekranlar ile serbest piyasa arasındaki farka dikkat çekti. Ayrıntılar haberimizde...

Uzman Memiş, yaptığı açıklamalarda her zaman serbest piyasa ile ekran farkına dikkat çekti ve güncel yorumlarda da bu konuya değindi. Dolar, euro ve altın için serbest piyasa ile ekranlar arasındaki farkın devam ettiğini belirtti ve öngörülerini paylaştı.

İSLAM MEMİŞ: EURO YATIRIMCILARI KAZANÇLI ÇIKACAK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, euro yatırımına yönelik tavsiyelerde bulundu. Şu anda euro'nun 20,91 TL seviyesinde olduğunu belirten Uzman Memiş, serbest piyasada ise euro'nun 21,25-21,34 TL aralığında işlem gördüğünü söyledi. Euro dolar paritesinin de 1,09'a kadar yükseldiğine dikkat çeken Uzman Memiş, orta ve uzun vadede euro yatırımcılarının kazançlı çıkacağını ve yaz aylarında euro'nun 1,15'e kadar yükselebileceğini öngördü.

Uzman Memiş ayrıca, "Yıllar sonra dolar yatırımının kazandırmadığı anlaşılmış olacak" diyerek, birikimlerin euroda daha fazla değer kazanabileceğini ifade etti.

ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını son alım fırsatlarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Gram altın tarafında geçtiğimiz yıl yüzde 43 oranında bir kazanç elde edildiğine dikkat çeken Uzman Memiş, gram altın yatırımı yapmak isteyenlerin ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti. Ons altının bin 960 dolar seviyesinde olması durumunda, o seviyeye karşılık gelen gram altının alınabileceğini söyleyen Uzman Memiş, "Bu nedenle gram altın yatırımcısı, ons altının fiyat hareketlerini yakından takip etmelidir" ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, Uzman Memiş altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Altın yatırımcıları uzun vadeli düşünmeli ve ani fiyat dalgalanmalarına panik yapmadan karar vermeli" dedi. Uzman Memiş ayrıca, dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin ve siyasi olayların altın fiyatlarını etkilediğine dikkat çekerek, yatırımcıların bu gelişmeleri de takip etmeleri gerektiğini belirtti.