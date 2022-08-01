İslam Memiş'ten altın için yeni uyarı: 5 TL'ye üretiliyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten vatandaşlara kritik altın uyarısı geldi. Merdiven altı üretim konusunda uyaran Memiş, "Gerçek altın değil, kulpu 5 TL'ye üretiliyor" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medyada 104 yıl sonra tekrardan Reşat altın üretilmesine ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu.

Reşat altının üretimin yasak olduğu sırada neler olduğunu anlatan Memiş, merdiven altı üretim konusunda uyardı. Reşat altına takılan kulpların gerçek altın olmadığını belirten Memiş, 5 TL'ye üretildiğini söyledi.

Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

“Özellikle Reşat Beşibiryerde altınlar, genelde yeni evlenen gelin adaylarımız için de normal 14 ayar set almaktan ziyade Reşat altın almak son yıllarda ciddi bir moda olmuştu. Alım ve satım farkına baktığımız zaman da burada ciddi bir anlamda kazanç doğruyordu. O yüzden Reşat altın daha fazla tercih ediliyordu. Örf, adet ve geleneklerimize baktığımız zaman da önceden reşat Beşibiyerde altında kız istemek daha kolay oluyordu. Eskiler bunu bize anlatıyordu. Ancak talep karşısında ve üretimi yasak olan bir emtiadan bahsettiğimiz için orijinalle merdiven altı basımı veya atölyelerde basım arasında ciddi farklar oluşmaya başladı.

104 yıl öncesine ait olan Reşat altınlar, 22 ayar altından oluşmaktaydı. Ancak orijinal olmayan Reşat altınlar, 21 ayar altın ile üretilmektedir. Ancak yine de bu üretilen orijinal olmayan Reşat altınlar, 22 ayar fiyatından satılmaktadır. Bu tür merdiven altı Reşat üretimin önüne geçebilmek ve yoğun talep nedeni ile de Darphane Genel Müdürlüğü, 104 yıl sonra tekrardan Reşat altın üretimine başladı.

Normalde Darphane Genel Müdürlüğü, elimde görmüş olduğunuz bu altınları kulpsuz olarak imal etmektedir. Ancak bu altınlara, içeride tekrardan kulp takılıyor. Kulp takılan bu altınlar da vatandaşlar tarafından satın alınıyor. Özellikle belirtmek isterim. Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve diğer sarrafiye grubunda yer alan kulplar gerçek altın değildir. Bu kulpların gerçek altın olmadığını özellikler belirtmek isterim. Elimde görmüş olduğunuz bu Reşat altının bugünkü fiyat değeri, 6770 TL. Şu üzerinde yer alan iğne ve kurdele takma yeri, piyasada 5 liraya imal edilmektedir. Söz konusu sarrafiye ütünlerinin kulbu takıldıktan sonra ise kuyumcularda satışa sunuluyor.”