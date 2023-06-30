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Ekonomi İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 13:01:00 -
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı

Ünlü ekonomist İslam Memiş, 1500 liranın üzerinde gram altın almayı önermediğini duyurdu. İşte nedeni...

Uzmanlar altın için bu yıl tahminlerini düşürürken 2024 yılında yeniden değer kazanacağını ifade etti. Altın uzmanı İslam Memiş ise önemli uyarılar geldi.

Gram altın dolar kurundaki rekor artışlara paralel olarak hafta değer kazandı. Gram altın ekranlarda 1.559 TL olurken Kapalıçarşı’da 1.558 TL seviyelerine kadar yükseldi.

'TAVSİYE ETMEM' DEDİ

Finans Analisti İslam Memiş ise kısa süre önce altın için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şu anda 1500'ün üzerinde gram altını ne tercih ederim ne tavsiye ederim.
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Uzak durulması gereken bir fiyat. Dolar kuru yükseldiği için gram altın destek aldı.

Uluslararası piyasalarda altın diplerde, yerlerde. Kurdaki agresif yükselişler nedeniyle yeni yükselişler gördük.

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