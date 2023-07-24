İslam Memiş kötü senaryoyu açıkladı! Hazırlığınızı yapın 3 ay sonra geliyor

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dünyayı ve Türkiye'yi bekleyen kötü senaryoyu açıkladı.

Şahsi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Gıda krizi geliyor." diyerek uyarılarda bulundu.

"Bütün dünyada ciddi anlamda gıda krizi konuşulacak ve tartışılacak." diyen Memiş "İnsanlara artık başka yiyecekler empoze edecekler. Ölüm sayıları aratacak. Arkadaşlar bunu bir komple teorisi veya hikaye olarak dinlemeyin." ifadelerini kullandı.

İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

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Yapılacak şeyler belli. Hazırlık yapacağız gardımızı alacağız. Gıda krizi geliyor. Bütün dünyada ciddi anlamda gıda krizi konuşulacak ve tartışılacak.

Sentetik gıdaya insanları muhtaç edecekler. Hormonlu gıdaya insanları muhtaç edecekler. Bunun başka bir yolu yok. Bu sentetik gıdaların yasalaşma süreci hızlandı.

Bu insanlara artık başka yiyecekler empoze edecekler. Ölüm sayıları aratacak. Arkadaşlar bunu bir komple teorisi veya hikaye olarak dinlemeyin.

Dünya nüfusunu azaltacaklar. Salgın olabilir, sentetik gıdalar olabilir, doğal felaketler olabilir... Öyle yada böyle bu nüfusu azaltacaklar.

Biz akıllı olmak ve duyarlı olmak zorundayız. Şikayet etmeyi, dert yanmayı ve bahane bulmayı bir kenara bırakmamız lazım. Biz gardımızı almak zorundayız. Memleketimizdeki topraklara arazilere sahip çıkacağız. Memleketimizdeki topraklardan sağlıklı gıdalar elde edeceğiz. Çocuklarımızı sağlıklı, temiz ve helal gıdalarla besleyeceğiz.

Fırsatlar elimizde varken bunları güzel değerlendireceğiz. Olaylara duygusal olarak değil biraz daha mantıksal olarak bakmak lazım.

3 ay sonra tüm dünyada gıda krizi konuşulacak. Bugünkü gıda fiyatlarına "çok pahalı" diyenler, kusura bakmayın ama 3 ay sonra hiç alamayacaksınız. Çünkü raflarda hiçbir şey bulamayacaksınız.

Bu marketlere gidelim gıda stoku yapalım değil.