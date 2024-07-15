İslam Memiş büyük felaketin tarihini açıkladı! 'Dolar, euro, borsa, altın ve...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, günler öncesinden uyarıda bulunmuş ve 'dananın kuyruğu kopuyor' demişti. Ve piyasalar açısından dananın kuyruğu koptu, fiyatlandırma başladı. ABD'den gelen enflasyon rakamları hakkında değerlendirme yapan Memiş, dolar, euro, borsa ve altın için dikkat çeken bir tarih verdi ve Ağustos ayına dikkat çekerek 'savaş' uyarısında bulundu.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Piyasalar için iki belirsizlik FAİZ-SAVAŞ!" başlıklı yazısı

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi dün açıklandı.

ABD’de aylık enflasyon yüzde 0,1 artış beklentisine karşı yüzde 0,1 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3 artarak yüzde 3,1 beklentisinin altında kaldı.

Beklentinin altında açıklanan ABD TÜFE, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu.

Piyasalar, Fed’in faiz indirimini fiyatlamaya başladı.

Dolar karşısındaki tüm enstrümanlar coştu, dananın kuyruğu koptu.

Dolar endeksi (dxy) hariç her şey yükseldi.

Piyasalardaki fiyat tepkisi şöyle oldu:

Bist100 endeksi;

11.024 puan seviyesinden kapanış yaparak günü yüzde 2,62’lik yükselişle tamamladı.

Dolar/TL;

Dolar endeksi’nin (dxy) değer kaybetmesine rağmen güçlü duruşunu korudu ve günü 32,83 lira seviyesinden tamamladı.

EUR/USD 1,0827’de 1,09’a yükseldi.

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Ons altın (xau/usd):

2.370 dolar seviyesinden 2.424 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altın (fiziki);

2.521 liradan 2.570 liraya yükseldi.

Ons gümüş (xag/usd);

30,80 dolar seviyesinden 31,75 dolara yükseldi.

Gram gümüş;

32,52 lira seviyesinden 33,55 liraya yükseldi.

Enflasyon tarafındaki belirsizlikler yavaş yavaş netleşiyor.

Muhtemelen Eylül itibariyle faiz indirimini başlatabilirler.

Önümüzki 3 ay boyunda enflasyon tarafında düşüşleri görmeye devam ederiz.

Enflasyonun gerilemesi, faiz indirim ihtimalini canlı tutar.

Ancak piyasaların büyük bir sorunu var!

Savaş.

Özellikle dünya liderleri “Savaş Riski Var” uyarılarında sık sık bulunuyor.

Böyle bir ortamın oluşması tüm yatırım araçlarında etkileşime neden olacaktır.

Bir yandan enflasyonun düşüş trendi başlarken, diğer yandan da savaş koşuluyor.

Bu ortamda piyasaların hangisini önce fiyatlayacağı belli değil.

Bugünlük faiz indirimleri fiyatlanıyor ancak Ağustos’da savaş fiyatlanabilir.

Piyasalar çıkmaza girebilir.

Kısa vadede bugünkü fiyatlamanın tersini görebiliriz.

Ben Ağustos’da belirsiz, geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bekliyorum.

Neyse biz bu haftanın keyfini bozmayalım.