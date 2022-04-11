İslam Medeniyetleri Müzesi'nde tepki çeken olay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören müzede bir detay ise bazı vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Camide olması yanlış örnek

Mübarek Ramazan ayının içinde olduğumuz bu günlerde birçok vatandaşımız, İslam dininin gereğince oruç tutuyor. İslam Medeniyetleri Müzesi'ne de giden birçok vatandaşımızın oruç tuttuğu bu günlerde müzenin kafeteryasının açık olması ve servis yapılması dikkat çekti. Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki bir müzenin kafeteryasında Ramazan ayında servis yapılmasının yanlış olduğunu belirten vatandaşlar, kafeteryanın açık olmasına tepki gösterdi.