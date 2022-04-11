  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İslam Medeniyetleri Müzesi'nde tepki çeken olay
Gündem

İslam Medeniyetleri Müzesi'nde tepki çeken olay

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nin kafeteryasının Ramazan ayında servise açık olmasına bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 13:13:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören müzede bir detay ise bazı vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Camide olması yanlış örnek

Mübarek Ramazan ayının içinde olduğumuz bu günlerde birçok vatandaşımız, İslam dininin gereğince oruç tutuyor. İslam Medeniyetleri Müzesi'ne de giden birçok vatandaşımızın oruç tuttuğu bu günlerde müzenin kafeteryasının açık olması ve servis yapılması dikkat çekti. Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki bir müzenin kafeteryasında Ramazan ayında servis yapılmasının yanlış olduğunu belirten vatandaşlar, kafeteryanın açık olmasına tepki gösterdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay