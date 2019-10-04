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İslam karşıtlığını yüzde 18,9 azaltan futbolcu

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın kentteki İslam karşıtlığını yüzde 18.9 azalttığını ortaya çıkardı. Salah sayesinde İngilizlerin İslam dinine ilgisi bir hayli arttı.

04 Ekim 2019 Cuma 21:17
İslam karşıtlığını yüzde 18,9 azaltan futbolcu

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yüksek performansının yanı sıra karakteriyle de İngiliz halkına örnek olmaya devam ediyor.

İngiliz basınından The Guardian'da yer alan habere göre, Nottingham Forest taraftarı Ben Bird, Salah'ın karakterini örnek almaya başlamasının ardından hayatında köklü değişiklikler yaşadı.

"Artık kendimi bir Müslüman olarak tanımlıyorum"

Mısırlı futbolcunun Liverpool'a transferi öncesinde basın ve medyanın da etkisiyle İslam'a karşı ön yargısı olduğunu kaydeden Bird, "Muhammed Salah, beni gerçekten çok etkiledi. İslam dininden hoşlanmıyordum ama Salah'ı tanıdıkça fikirlerim değişti. Artık kendimi bir Müslüman olarak tanımlıyorum. Karakterim değişmedi, Salah'ın değerleriyle gelişti." ifadelerini kullandı.

"Kötü alışkanlıklarımdan uzak durmaya özen gösteriyorum"

En büyük hayalinin Muhammed Salah ile tanışmak olduğunu vurgulayan Ben Bird, "Bir gün Salah'ın elini sıkarak ona şükranlarımı sunmak istiyorum. Artık daha iyi bir kalbe sahip olduğumu söyleyebilirim. Özellikle maç günleri, kötü alışkanlıklarımdan uzak durmaya özen gösteriyorum." şeklinde konuştu.

"Salah, hayat görüşüyle bende derin izler bıraktı"

Leeds Üniversitesi'nde "Orta Doğu" üzerine eğitim almasının ardından İslam'ı araştırmaya devam ettiğini kaydeden Ben Bird, "Bu noktadan sonra fikirlerim değişti. Tez aşamasındayken hocamın yardımıyla Muhammed Salah ile tanıştım ve onun hakkında yapılan tezahüratları inceledim. Salah, hayat görüşüyle bende derin izler bıraktı. Karakteri ve insanlarla iletişim kurma şekli, beni çok etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haziran ayında Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Salah'ın Liverpool'a transferinin ardından kentteki Müslümanlık karşıtı eğilimlerde yüzde 18,9 oranında azalma yaşanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 21:17
  1. Salah
  2. Liverpool

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