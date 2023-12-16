İslam Kalkınma Bankası Grubu’ndan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na 200 milyon Dolarlık Finansman

Türkiye'nin deprem sonrası toparlanma çabaları için önemli bir gelişme olarak, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) afet bölgesinin desteklenmesi ve gıda sektörünün iyileştirilmesi için 200 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladı. IsDB Grubunun Gıda Güvenliği Müdahale Programının (FSRP) bir parçası olan bu önemli anlaşma, Türkiye'deki Deprem Sonrası Toparlanma ve Tarımsal Gıda Destek Projesi (PERAS)’ni desteklemeyi amaçlıyor. PERAS projesi, Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen 17 il başta olmak üzere Türkiye'de tarımsal üretimi yeniden canlandırmak üzere tasarlandı ve kapsamında gıda güvenliğinin artırılması, dirençli tarımsal değer zincirlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarım ve gıda üretim sistemlerinin teşvik edilmesi yer alıyor. IsDB ve Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu'ndan (ITFC) sağlanan finansmana ek olarak, OPEC Fonu'ndan sağlanacak fonlar bu projeyi destekleyecek.

TKYB'nin İstanbul'daki merkezinde düzenlenen imza törenine IsDB Grubu Başkanı Dr. Muhammad Al Jasser ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik katıldı. Anlaşma, IsDB Grup Bölgesel Merkezi Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab, TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop ve TKYB Genel Müdür Yardımcısı Özlem Cinemre tarafından imzalandı. Eş anlı olarak Dr. Walid Abdelwahab ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından garanti anlaşması imzalandı. Törende ayrıca ITFC’nin Başkanı Hani Salem Sonbol ve TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop tarafından bir ticaret finansmanı protokolü de imzalandı.

Yapılan iş birliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan IsDB Grup Başkanı Dr. Muhammad Al Jasser, "Bugün, Türkiye ile hali hazırda devam eden ortaklığımız için önemli bir dönüm noktası. 200 milyon ABD Doları tutarındaki bu anlaşma yalnızca bir proje değil, aynı zamanda Türkiye’nin yaralarını sarması için oluşturulmuş bir destek programı. Bu girişim, başta tarımsal üretim olmak üzere depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve canlandırılması açısından büyük önem taşıyor. Bu zorlukları hep birlikte sürdürülebilir kalkınma ve dayanıklılık için fırsata dönüştürürken, Türkiye ile dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu projeyi desteklemek üzere IsDB'nin stratejik ortağı olan OPEC Fonu'nu aramıza katabilmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

İmza töreninde görüşlerini aktaran Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Osman Çelik, "IsDB, kalkınma gündemimiz çerçevesinde önemli bir ortak pozisyonunda bulunuyor. Verimli iş birliğimizden dolayı çok memnunuz. Deprem Sonrası Toparlanma ve Tarımsal Gıda Destek Projesi, tarımsal üretimin ekonomik toparlanmasını destekleyerek depremden etkilenen bölgeye hizmet edecek" diyerek, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ITFC Başkanı Hani Salem Sonbol ise, "Türkiye'nin yıkıcı depremlerin ardından toparlanma çabalarını destekleme konusunda son derece kararlıyız. Gıda güvenliği, tarım ve depremden etkilenen işletmeler de dahil olmak üzere kritik sektörlerdeki Türk şirketlerinin ithalat ve ihracat öncesi ihtiyaçlarını finanse etmeyi amaçlayan 100 milyon ABD Doları tutarındaki katkımız, ITFC'nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve gıda güvenliğini teşvik etmeye yönelik süregelen kararlılığını yansıtıyor. Bu ortak finansman, ihtiyaç anında uluslararası iş birliği ve dayanışma kültürümüzün bir kanıtı niteliğinde" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop ise iş birliğinin önemine değinerek, "IsDB ve ITFC ile iş birliği içinde sağlanan bu kapsamlı finansman paketi, depremlerin yarattığı zorlukları aşabilmek için ve devam eden gıda güvenliği ihtiyacına yönelik çabalarımızda bir kilometre taşı. Ülkemizin toparlanmasına ve büyümesine katkıda bulunacak bu iş birliğine imza attığımız için son derece gururluyuz” şeklinde konuştu.

Anlaşma kapsamındaki fonlar, PERAS projesindeki bir dizi girişimi desteklemek için stratejik olarak kullanılacak. Bu girişimler arasında kritik tarımsal altyapının yeniden inşası, tarımsal gıda işleme ve dağıtım kabiliyetlerinin artırılması, üretkenliği ve sürdürülebilirliği artırmak için yenilikçi tarım teknolojilerinin uygulanması yer alıyor. Yatırım ayrıca, Türkiye'deki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve büyümesini sağlamak için güvenilir ve etkin pazar bağlantıları geliştirmeyi, böylece depremden etkilenen bölgelerin genel ekonomik iyileşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.