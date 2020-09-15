İslam İşbirliği Teşkilatından Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 45. oturumu devam ediyor.

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Halil Hashmi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına 47 üyeden oluşan Konsey'e hitap etti.

Jammu Keşmir'deki insan hakları durumuna dikkat çeken Hashmi, "İİT işgal altındaki Cammu Keşmir'deki insan hakları durumu konusunda endişelenmeye devam ediyor ve ilgili herkesi oradaki insanların temel haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasını sağlamaya çağırıyor. " dedi.

Hashmi Konseyi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) Jammu Keşmir hakkındaki iki raporunda yer alan tavsiyeleri uygulamaya davet etti. Büyükelçi Hashmi, İİT'nin uluslararası topluma Keşmir'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını sağlama ve Keşmir halkına verilen sözleri yerine getirme çağrısını da yineledi.

Dağlık Karabağ sorununa değinen Hashmi, İKÖ'nün Ermeni "saldırganlığı" nedeniyle 1 milyon Azeri'nin yerinden edilmesinden çok rahatsız olduğunu vurguladı.

Hashmi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i topraklarında mülteci haline gelen Azerilerin insan haklarını yeniden tesis etmek için ilkeli bir tutum almaya çağırdı.

İİT'nin, Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sona erdirmek için Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül'de Taliban ile Afganlar arasında müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hashmi, her türlü ülke ve bölgede kalıcı barış ve istikrarı destekleyen girişimler. .

Hashmi, İKT'nin saygın dini kişiliklerin ve sembollerin aşağılanmasına yol açan artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobi konusunda derinden endişe duyduğunu vurguladı:

"Dini metinleri yakmak ve dini figürlerle alay etmek gibi son olaylar şiddet eylemlerini ateşliyor. İfade özgürlüğü kisvesi altında bu tür önceden tasarlanmış eylemler için hiçbir gerekçe olamaz." Bu tür eylemlerin arkasındaki suçlular sorumlu tutulmalı ve yargılanmalıdır."

İsveç'in Malmö kentine Danimarka'dan gelen ırkçı parti Stram Kursu lideri Rasmus Paludan taraftarları, polisin gösteriye izin vermemesine rağmen geçen ay Kuran'ı yaktı.

Geçtiğimiz hafta Paludan taraftarları, Türklerin ve Müslümanların yaşadığı İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby semtinde gizlice Kuran'ı yakarak sosyal medyada paylaştı.

İki yıl İsveç'e girişi yasaklanan Paludan, İsveç'te Kuran yakma faaliyetlerine devam etmek için iki hafta önce bu ülke vatandaşlığına başvurdu.