‘İslam ekonomisi krizlerin önünü keser’

İslam ekonomisini, İslam dini ve gelenekleri ile uyumlu bir ekonomik düzenin teşviki olarak tanımlayan Akyüz, bu kavramın toplumdaki bireylerin ekonomik davranışlarına rehberlik eden bir değerler sistemi olarak da ifade edilebileceğini söyledi. “İslam ekonomisini ne kapitalist ne de sosyalist olarak tanımlayabiliriz. İslam ekonomisi her iki sisteminde negatif özelliklerine sahip olmayan bir ‘üçüncü yol’ olarak düşünülebilir” dedi.