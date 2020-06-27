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Ekonomi

‘İslam ekonomisi krizlerin önünü keser’

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, “İslam Ekonomisi ve Finansı Söyleşileri” kapsamında İslam iktisadı ile kapitalist ekonomi arasındaki farklara, katılım bankacılığı sektörüne ve Türkiye’nin İslami finansta merkez ülke olma potansiyeline dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:59:00 -
‘İslam ekonomisi krizlerin önünü keser’

İslam ekonomisini, İslam dini ve gelenekleri ile uyumlu bir ekonomik düzenin teşviki olarak tanımlayan Akyüz, bu kavramın toplumdaki bireylerin ekonomik davranışlarına rehberlik eden bir değerler sistemi olarak da ifade edilebileceğini söyledi. “İslam ekonomisini ne kapitalist ne de sosyalist olarak tanımlayabiliriz. İslam ekonomisi her iki sisteminde negatif özelliklerine sahip olmayan bir ‘üçüncü yol’ olarak düşünülebilir” dedi.

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