İslam düşmanı Le Figaro yazarı: Din değiştirip müslüman olan herkes polise bildirilmeli

Le Figaro yazarlarından İslam düşmanı Judith Waintraub, katıldığı televizyon programındaki açık oturumda Din değiştirip müslüman olan herkesin polise bildirilmesi gerektiğini ifade etti. O sırada programa katılan diğer konuklardan Waintraub'a destek gelirken, bazıları da sözlerini eleştirdi.

Müslümanlara karşı nefretiyle bilinen Judith Waintraub, 11 Eylül tarihinde BFM televizyonunun başörtülü bir öğrencinin yemek tarifi videosunu yayımlamasını "11 Eylül" paylaşımı ile takipçilerine duyurdu. Başörtüsü takan öğrenciye '11 Eylül' diyen gazeteciye sosyal medyadan tepki yağmıştı.

Macron Müslümanları asimile etmek istiyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kabinesi Fransa'da Müslümanları asimile etmek için anayasada bazı değişiklikler yapmak istiyor. Fransa'da yaşayan Müslümanların özellikle Türkiye gibi ülkelerden din eğitimi almasını istiyor. Macron bunun için Fransa'nın kendi din adamlarını yetiştireceğini açıklamıştı.