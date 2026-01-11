  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İslam dünyası bu zulmü sadece izliyor: İsrail Terörü küçük çocuğu bu hale getirdi!
Dünya

İslam dünyası bu zulmü sadece izliyor: İsrail Terörü küçük çocuğu bu hale getirdi!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İslam dünyası bu zulmü sadece izliyor: İsrail Terörü küçük çocuğu bu hale getirdi!

Masum sivilleri hedef almaya devam eden Katil İsrail'in bombaları sonucu kolları ve bacaklarını kaybeden küçük Amir'in görüntüsü yürekleri parçaladı.

Gazze'den yürek burkan görüntüler...

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliamını sürdüren İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle sivil halk, saldırıların yanı sıra açlık, tıbbi yardım yetersizliği ve birçok hayati sorunla da mücadele ediyor.

KURTARILABİLECEK UZUVLAR AMPUTE EDİLMEK ZORUNDA KALIYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik iki yıl boyunca düzenlediği saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de uzuvlarını kaybetti.

Hastanelerdeki doktorlar, tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle yaralıların uzuvlarını kesmek zorunda kalarak onları hayatta tutmaya çalışıyor.

EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Gazze'de yükselen çığlıklar, küresel vicdanın derinlerinde duyulurken, bölgeden ise yürekleri parçalayan yeni görüntüler geliyor.

KÜÇÜK ÇOCUK UZUVLARINI KAYBETTİ

Gazze'de kayda alınan görüntüde, küçük bir çocuğun İsrail'in saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybettiği görüldü.

Adının Amir olduğu öğrenilen çocuğun kameralara bakarak tebessüm ettiği anların sosyal medyada hızla yayılması sonrası İsrail'e lanet yağdı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.



