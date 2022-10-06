İslam deyince o kadar korkuyorlar ki... Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na cevap!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ilişkin açıklamada bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, "Bu girişimin sonu karma eğitimin kaldırılması ve eğitimin dinselleştirilmesine kadar gider." diyerek kaygısını dile getirdi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin çıkışından sonra CHP tarafından TBMM'ye sunulan kadınların giyim-kuşamına ilişkin yasa teklifi 28 Şubatçılarda büyük kaygıya sebep oldu.
Korkusunu dile getirdi
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Başörtüsünü anayasaya sokmak cumhuriyetin kuruluş ilkelerine aykırıdır.” dedi.
“Bu girişimin sonu karma eğitimin kaldırılması ve eğitimin dinselleştirilmesine kadar gider." ifadeleri ile kaygısını dile getiren Bozkurt, "Bugün asıl tehlikede olan laikliktir." diye konuştu.