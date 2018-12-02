THY- Euroleague
0553 313 94 23

İslam Daveti 4 sınıfın elinde zaafa düşmüştür

Eğer Yüce dinimiz İslam'ı hakikatiyle okuyup öğrenmezsek, İslam'ın daveti dört çeşit sınıfın elinde zaafa düşmeye devam eder.

02 Aralık 2018 Pazar 14:54
İslam Daveti 4 sınıfın elinde zaafa düşmüştür

İşinde rastladığın bir güçlüğü evvela parçala, her parçayı birer birer ve sıra ile yenmeye çalış. Bunun için de mesela bir dersi, bir kitabı, en basit elemanlarına, kısım, fasıl ve konularına ayır. Sıra ile her bahsi iyice ve noksansızca anlayıp öğrenmeden öbür bahse geçme. İşçiye, öğrenciye, yaşlıya, fakire ve varlıklıya aynı söylemle gitme. İslami neşriyatı takip et; ayda bir iki kitap, haftada birkaç dergi, günde birkaç gazete okumaya çalış. İslami kültüre sahip olduğun oranda İslam hakkında konuş.

İslami ilimleri oku, bir sahada ihtisas yapmaya çalış. İslam’la ilgili konularda bile olsa uykusuz sabahlama. Bedenin de üzerinde hakkı olduğunu unutma. Erken uyuyup erken kalkmaya çalış. Bu, sabah namazını cemaatle kılmana yardımcı olur. İslam’ın davetçiye olan ihtiyacı şehitlere olan ihtiyacından daha fazladır, çünkü davetçi şahadet bilincini oluşturan şahsiyettir.

İslam daveti şu dört sınıfın elinden zaafa düşmüştür: 1. Bildikleriyle amel etmeyenlerden. 2. Bilmedikleriyle amel edenlerden. 3. Ne öğrenenler ne de amel edenlerden. 4. İnsanları İslam’a girmekten alıkoymaya çalışanlardan.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:54
  1. İslami ilimler
  2. İslam davet
  3. İslam
  4. sabah namazı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. Bitlis polisinden asayiş uygulaması
    3. İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan..
    4. Otomobili selden kurtarma çabası
    5. Anaokulundaki gıda zehirlenmesinde 12..
    6. Binali Yıldırım, İBB sorusunu es geçti
    7. "Komiser Wolf çetesi"ni İzmir polisi..
    8. Denizli'de feci kaza! Matematik..
    9. Kızı kaçırılan babaya şok cevap!..
    10. TİKA, Kerkük'te yanan tarihi çarşı..
    11. Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona..
    12. Mısır ve Fransa'dan ortak deniz..
    13. ‘En faziletli kimdir?’
    14. Yardımlaşma faziletinin düşmanı: Faiz
    15. EURO 2020 Elemeleri
    16. "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye..
    17. "Filistin ayağa kalkana kadar elini..
    18. Ehl-Î Sünnetin esasları (2)
    19. İngilizler resmen açıkladı! İşte Mesut..
    20. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Burdur'da
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum