İslam Daveti 4 sınıfın elinde zaafa düşmüştür

İşinde rastladığın bir güçlüğü evvela parçala, her parçayı birer birer ve sıra ile yenmeye çalış. Bunun için de mesela bir dersi, bir kitabı, en basit elemanlarına, kısım, fasıl ve konularına ayır. Sıra ile her bahsi iyice ve noksansızca anlayıp öğrenmeden öbür bahse geçme. İşçiye, öğrenciye, yaşlıya, fakire ve varlıklıya aynı söylemle gitme. İslami neşriyatı takip et; ayda bir iki kitap, haftada birkaç dergi, günde birkaç gazete okumaya çalış. İslami kültüre sahip olduğun oranda İslam hakkında konuş.

İslami ilimleri oku, bir sahada ihtisas yapmaya çalış. İslam’la ilgili konularda bile olsa uykusuz sabahlama. Bedenin de üzerinde hakkı olduğunu unutma. Erken uyuyup erken kalkmaya çalış. Bu, sabah namazını cemaatle kılmana yardımcı olur. İslam’ın davetçiye olan ihtiyacı şehitlere olan ihtiyacından daha fazladır, çünkü davetçi şahadet bilincini oluşturan şahsiyettir.

İslam daveti şu dört sınıfın elinden zaafa düşmüştür: 1. Bildikleriyle amel etmeyenlerden. 2. Bilmedikleriyle amel edenlerden. 3. Ne öğrenenler ne de amel edenlerden. 4. İnsanları İslam’a girmekten alıkoymaya çalışanlardan.