İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
Tek partili dönemde CHP'nin hışmına uğrayan 1925'te idam edilen İslam âlimi Şeyh Said, Hakk’a irtihalinin 94. yıl dönümünde rahmetle anılıyor.29 Haziran 2019 Cumartesi 10:35
Haber Merkezi
Tek parti CHP’sinin hışmına uğraması sonucu büyük bir mağduriyet yaşayan İslam âlimi Şeyh Said, Hakk’a irtihalinin 94. yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Bölgesinin önemli kanat önderlerinden olan Şeyh Said, İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanarak 29 Haziran 1925’te idam edilmişti.
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