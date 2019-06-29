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İslam âlimi Şeyh Said anılıyor

Tek partili dönemde CHP'nin hışmına uğrayan 1925'te idam edilen İslam âlimi Şeyh Said, Hakk’a irtihalinin 94. yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:35
İslam âlimi Şeyh Said anılıyor

 Haber Merkezi 

Tek parti CHP’sinin hışmına uğraması sonucu büyük bir mağduriyet yaşayan İslam âlimi Şeyh Said, Hakk’a irtihalinin 94. yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Bölgesinin önemli kanat önderlerinden olan Şeyh Said, İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanarak 29 Haziran 1925’te idam edilmişti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:35
  1. CHP
  2. İslam âlimi Şeyh Said
  3. Şeyh Said
  4. İstiklal Mahkemeleri

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