İslam alimi Esed rejimi için fetva yayımladı

Moritanyalı İslam alimi Muhammed Hasan Dedu eş Şankıti, Beşar Esed rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini yasaklayan bir fetva yayımladı.

Buna göre Eş-Şankıti, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirme kararı alan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerine de uyarılarda bulundu.

Müslüman Alimler'den Hamas'a: Esed rejimiyle normalleşmeyi gözden geçirin Müslüman Alimler'den Hamas'a: Esed rejimiyle normalleşmeyi gözden geçirin

Moritanyalı İslam alimi Eş Şankıti'nin uyarı mesajında Hamas liderlerinin 'zalimlere boyun eğmemeleri' gerektiği konusuna dikkat çekildi.

Üst düzey Hamas yetkililerine seslenen Eş Şankiti, Esed rejimi ile normalleşme kararlarını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Eş Şankiti'nin söz konusu çağrısı, Esed rejiminin yıllardır Suriye halkına yönelik saldırılarıyla ilişkilendiriliyor.

Hamas tarafı son olarak ilişkileri normalleştirme kararına işaretle Esed rejiminden "Kardeş Suriye" olarak bahsedilen bir açıklama yayımlamıştı.

Hamas son dönemde İran ile yakın ilişkiler içerisine girmiş, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye birçok defa İran'ı ziyaret etmiş ve Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü dönemde kendisinden "Küdüs şehidi" olarak bahsederek tepkileri üzerine toplamıştı.

Mepanews