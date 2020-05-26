  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İslahiye’de iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:35:23 -
İslahiye’de iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde A.K.Ş.‘ye ait lokantanın bacası alev aldı. Dumanı gören mahalle sakinleri itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin çatısına çıkarak yangını söndürdü. Ekipler yangının söndürülmesinden sonra soğutma çalışması yaptı. Mahalle sakinleri ise olayda kısa süreli panik yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı