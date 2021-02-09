İŞKUR’dan personel alım! Personel alımı için başvuru şartlar nelerdir?

İŞKUR üzerinden personel alım ilanlarını araştıranlara müjdeli haber geldi. İŞKUR’un sayfasında yayınlanan personel alım ilanında Kırıkkale Bahşılı Belediyesi en az KPSS 55 puan ile memur alımının 10 Şubat tarihinde yapılacağını bildirdi. İşte “ Personel alımı için başvuru şartlar nelerdir ve başvuru için gerekli belgeler nelerdir?” sorularının cevabı…

İŞKUR personel alımı genel ve özel şartlar nelerdir?

Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şöyle:

Bahşılı Belediye Başkanlığının, boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdaki gibidir.

1. T.C vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından yoksun olmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde işaret edilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hükümlü olmamak.

4. Erkek Adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut tecil etmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

7) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

8) 13 / 10/ 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya yüz kızartıcı nedenlerle işten çıkarılmış olmamak,

10) Mühendislik kadrosu için; ÖSYM’nin YDS İngilizce sınavından en az “ D” seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek,

İŞKUR personel alımı için istenilen belgeler nelerdir?

Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

f ) 2 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.

ğ) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.

h) YDS İngilizce sınavı Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

ı) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

i) Başvuru formu.

İŞKUR personel alımının başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi nasıldır?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı mülakata girebilmeleri için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10.02.2021 tarihinden 12/02/2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00-12:30 / 13:00-16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini, Elektronik ortamda, Belediyemiz, [email protected] internet adresine,

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır