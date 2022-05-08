Yeni doğum yapan kadınların aktif olarak iş hayatında bulunabilmesi için İŞKUR, 2016 yılından bu yana yarım çalışma ödeneği uygulamasını sürdürüyor. Doğum yapan ya da evlat edinen pek çok kadın ise yarım çalışma ödeneğinin ne olduğunu, nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor.

Yarım çalışma ödeneği nedir?

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir.

Analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin aranan şartları sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için verilen ödenektir.

İŞKUR'dan anne desteği nasıl alınır, şartları neler?

Yarım çalışma ödeneğine başvuru yapmak isteyenler, istenen şartların neler olduğunu merak ediyor. İŞKUR yarım çalışma ödeneği başvuru şartları şöyle:

İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,

Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması, gerekmektedir.

Yarım çalışma ödeneği başvuruları nereden yapılır?

Doğum yapan ya da evlat edinen kadınlar yarım çalışma ödeneği için ne zaman nereye başvuru yapmaları gerektiğini merak ediyor. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

Yarım çalışma ödeneği ne kadar 2022?

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.