İŞKUR Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ne zaman?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ne zaman? İŞKUR, üzerinden yayınlanan ilanda Edirne İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kadın erkek temizlik personeli alımı başladığı duyuruldu. Başvurular bugün başlamış olup 23 Şubat tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

1) T.C vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik yaşlılık veya malul aylığı almamak.

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin ve ihraç cezası almamak.

7) En az 1 yıl ilçede ikamet ediyor olmak

8) Hasta ve yaşlı bakımı ile ilgili MEB sertifika sahibi olmak.

9) En az ilkokul mezunu olmak.

10) Evli ise eşinin sosyal güvencesi olmaması

11) 22-55 yaş aralığında olması

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Kimlik fotokopisi

Adres bildirim belgesi

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

Sertifika SGK dokümanı