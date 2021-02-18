İŞKUR Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ne zaman?
İŞKUR üzerinden personel alım ilanlarını araştıranlar için yeni bir gelişme yaşandı. İŞKUR üzerinden yapılan duyuruya göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışmak üzere 25 – 55 yaş arası temizlik personelinin alınacağı bildirildi. Peki, temizlik personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ne zaman? İŞKUR, üzerinden yayınlanan ilanda Edirne İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kadın erkek temizlik personeli alımı başladığı duyuruldu. Başvurular bugün başlamış olup 23 Şubat tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı için başvuru şartları nelerdir?
1) T.C vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
3) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik yaşlılık veya malul aylığı almamak.
5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
6) Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin ve ihraç cezası almamak.
7) En az 1 yıl ilçede ikamet ediyor olmak
8) Hasta ve yaşlı bakımı ile ilgili MEB sertifika sahibi olmak.
9) En az ilkokul mezunu olmak.
10) Evli ise eşinin sosyal güvencesi olmaması
11) 22-55 yaş aralığında olması
Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
Kimlik fotokopisi
Adres bildirim belgesi
Sabıka kaydı
Sağlık raporu
Sertifika SGK dokümanı