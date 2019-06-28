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İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR kapsamında değerlendirmeye alınan Sosyal Çalışma Programı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite öğrencilerine iş imkanı sunan bu programın başvuru şartları ve başvuru tarihleri sorgulanıyor. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı Üniversite öğrencilerine yönelik, yaz tatillerinde ek gelir sağlayabilecekleri bir program. Öğrenciler bu program ile mesleki niteliklerini geliştirebiliyor. Peki İŞKUR Sosyal Çalışma Programı nedir? İŞKUR Sosyal Çalışma Programı'na kimler başvurabilir? İŞKUR Sosyal Çalışma Programımı başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

28 Haziran 2019 Cuma 22:52
İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR kapsamında değerlendirmeye alınan Sosyal Çalışma Programı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite öğrencilerine iş imkanı sunan bu programın başvuru şartları ve başvuru tarihleri sorgulanıyor. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı Üniversite öğrencilerine yönelik, yaz tatillerinde ek gelir sağlayabilecekleri bir program. Öğrenciler bu program ile mesleki niteliklerini geliştirebiliyor. Peki İŞKUR Sosyal Çalışma Programı nedir? İŞKUR Sosyal Çalışma Programı'na kimler başvurabilir? İŞKUR Sosyal Çalışma Programımı başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

Sosyal Çalışma Programı başvurusu nasıl yapılır??

İŞKUR bünyesindeki Sosyal Çalışma Programı, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanır.

Başvurusu devam eden programlar İŞKUR'un internet sitesinde duyurulmaktadır. Sosyal Çalışma Programı için başvurular 25 Haziran'da başlarken 28 Haziran'a kadar devam edecek.

İşkur Sosyal Çalışma Programı'na kimler katılabilir??

Sosyal Çalışma Programına açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir.

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora statüsünde bulunan öğrencilerin farklı bir eğitim kurumunda lisans veya önlisans kaydının olması durumda ise yine bu programdan yararlanabiliyor.

- Vakıf üniversitesi öğrencileri ise örgün eğitim alması halinde bu programdan yararlanabilmektedir.

- Lisans ya da yüksek lisans programı son sınıfta bulunan öğrenciler programa katılabilirken eğitim sürecinde okuldan mezun olursa öğrenci eğitimden çıkarıyor.

- Okulunu uzatan öğrencinin ise öğrencilik kaydı aktif statüde ise Sosyal Çalışma Programına başvurabiliyor.

Sosyal Çalışma Programı'na kimler katılamaz??

- Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz. (Fakat bunların yanısıra aktif bir lisans veya önlisans öğrenim kaydı olan kişiler katılabilir.)

- 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.

- Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

- Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.

- Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)

- Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.

- 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin, YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz.

- Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:52
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