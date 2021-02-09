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Ekonomi İŞKUR KPSS'siz memur alımı! İŞKUR memur alımı başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

İŞKUR KPSS'siz memur alımı! İŞKUR memur alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden memur olmak isteyenler personel alım ilanlarını araştırmakta. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji, İŞKUR üzerinden KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını bildirdi. Peki, İŞKUR memur alımına nasıl başvurulur? İŞKUR memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 12:01:00 -
İŞKUR KPSS'siz memur alımı! İŞKUR memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu, işçi alım sayfasında KPSS şartı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji şirketine memur alımı yapacağını bildirdi. Ayrıca yayınlanan ilanda 23 farklı meslekte alım olacağını ekledi. İlana başvurmak isteyen adaylar 10 Şubat’a kadar başvurularını yapabilecek. İşte haberimizin diğer detayları…

İŞKUR KPSS'siz personel alımına nasıl başvurulur?

Adayların, KPSS'siz personel alım ilanına başvurularını 8-10 Şubat tarihleri arasında www.izenerji.com.tr internet adresi üzerinden CV Bankası'na online olarak yapması gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji personel alımı genel başvuru şartları nelerdir?

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.
İzmir ve çevresinde ikamet eden,
18 yaşını tamamlamış,
Herhangi bir sağlık sıkıntısı olmamak,
En az ilkokul mezunu,
Adli sicil kaydı olmamak.

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