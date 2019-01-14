İşkur alımları ne zaman 2019 İŞKUR başvuruları son dakika

Türkiye İşkurumu (İŞKUR) 2018 yılında milyonlarca kişiyi iş sahibi yaptı. Artık hem devlet kurumları hem de özel sektör işçi-personel alımlarını İŞKUR üzerinden yapılmakta. İşe girmek isteyen işsiz vatandaşlar İŞKUR alımları ne zaman 2019, işkur alımları ne zaman açıklanacak? İşkur kayıtları ne zaman başlıyor 2019? İşkur TYP başvuruları son dakika ne zaman? Sorularının cevabını araştırıyor. İŞKUR'dan hasta kayıt kabul memuru alımı! Başvuru ekranı ve şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli bir başarıya imza attığını bildirdi. Selçuk, "İstihdamına katkı sağlananların 435 bin 317'si kadınlardan oluşuyor. İşe yerleştirilenlerden 210 bin 459'unu yükseköğretim mezunu, 430 bin 613'ünü ise gençler oluşturdu" dedi. Selçuk, bir yandan iş arayan ile işvereni buluşturan İŞKUR'un yürüttüğü işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleriyle de iş gücünün niteliğini artıracak uygulamaları hayata geçirdiğine dikkati çekti.

İŞKUR hasta kayıt kabul memuru alım şartları?

Hasta Kabul Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalitegereklerine uygun olarak:

- Hastaların yatış ve çıkışları ile ilgili protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazmak, Sosyo ekonomik problemi bulunan hastaların Sosyal Hizmetler Bölümü ile

görüştürülmelerini sağlancakk,

- Hasta yatış dosyalarını düzenleyerek dosya içine konulan gerekli belgeleri doldurmak,

- Hasta ve yakınlarını hastane kuralları hakkında bilgilendirmek,

- Servislerde yatan günlük hasta mevcutlarının toplamını liste halinde halkla ilişkiler bölümüne göndermek.

İŞKUR tarafından hayata geçrlen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında farklı llere ve farklı branşlarda en az lköğretm mezunu bnlerce personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları buradan takip edebilirsiniz.

İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

İŞKUR’un TYP kapsamında yayımladığı ilanlara göre, istihdam edilecek adayların aşağıdaki şehirlerden birinde ikamet etmeleri gerekmektedir. İşte o iller:

- Bolu

- Batman

- Artvin

- Trabzon

- Kütahya

- Samsun

- Kahramanmaraş

- Osmaniye

- Sakarya

İŞKUR başvuru şartları neler?

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Kadroların gerekliliklerine göre belirlenen eğitim seviyesinden mezun olmak (en az lise mezunu)

- Vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurmak,

- Alım yapılacak şehirde ikamet etmek ve edebilecek olmak ve erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya tecilli olmak

Bilgisayar ve Office programlarını etkili bir biçimde kullanabilmek.

İŞKUR’a nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR tarafından yayımlanan hasta kayıt kabul memuru pozisyonuna başvuru yapmak için BURAYA tıklayınız. Ardından açılan pencereki kendi ilinizde bulunan ilanlara tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.