İŞKUR 1000 personel alımı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar işçi alım ilanlarını takip etmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj Alibeyköy fidanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde çalışmak üzere bahçe işlerinden anlayan okuryazar ve 20-50 yaşları arasında personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?