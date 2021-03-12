İŞKUR 1000 personel alımı ne zaman?
Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar işçi alım ilanlarını takip etmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj Alibeyköy fidanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde çalışmak üzere bahçe işlerinden anlayan okuryazar ve 20-50 yaşları arasında personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş 1000 işçi alımı başvuruları başladı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj şirketinde çalışmak isteyen adayların, 12 Mart 2021 ve 16 Mart 2021 tarihine kadar resimli özgeçmişleri ile [email protected] mail adresine başvuru yapmaları gerekmektedir. İşte merak edilen haberin detayları..
Ağaç ve Peyzaj personel alım başvuru şartları nelerdir?
1-T.C vatandaşı olmak
2- Kamu haklarından yoksun olmamak
3-Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,
4-20-50 yaş arası8nda olmak
5-Fiziki engeli olmamak
6-Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel.