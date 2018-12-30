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İskoçya'da Steven Gerrard rüzgarı! Rangers 1 Celtic 0

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers kendi sahsında ezeli rakibi Celtic'i 1-0 mağlup etti.

30 Aralık 2018 Pazar 03:20
İskoçya'da Steven Gerrard rüzgarı! Rangers 1 Celtic 0

İskoçya Premiership'in 21. haftasında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers, 1-0'lık skorla kazandı.

Old Firm'de Rangers'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Ryan Jack attı.

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, bu galibiyetle birlikte Celtic'i 10 maç aranın ardından mağlup eti ve Mart 2012'den bu güne devam eden derbi galibiyeti hasretine son verdi.

Rangers, bu galibiyetle puanını 42'ye yükselterek, 1 maç eksiği olan Celtic ile puanını eşitledi.

Şampiyonluk iddiasını artıran Rangers, ligde bir sonraki maçını Kilmarnock ile deplasmanda oynayacak. Celtic ise sahasında St. Mirren'i ağırlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 03:20
  1. Rangers
  2. Steven Gerrard
  3. Celtic
  4. İskoçya

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