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İSKİ'den İstanbullulara müjde! Rekor kırıldı

İSKİ, İstanbul'da yağan kar ve kuvvetli yağmurla birlikte şehirde bulunan barajlardaki doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiğini açıkladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:45
İSKİ'den İstanbullulara müjde! Rekor kırıldı

İstanbul'da kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

İstanbul'da Ocak ayının ortasına gelmeden barajlar doldu. İSKİ'den edinilen bilgiye göre kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. İstanbul'da geçtiğimiz yıl aynı dönem doluluk oranı yüzde 66 seviyesindeydi. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılının Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 34'dü.

Kentteki 10 barajdan Istrancalar, Darlık, Kazandere ve Alibey barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İstanbul'daki diğer barajlarda ise doluluk oranı şu şekilde: Terkos yüzde 99, Büyükçekmece yüzde 96, Ömerli yüzde 91, Elmalı yüzde 87, Pabuçdere yüzde 77, Sazlıdere yüzde 53.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:45
  1. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
  2. İstanbullulara müjde
  3. barajlardaki doluluk oranı
  4. rekor

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