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Gündem İSKİ 31 bölgeyi duyurdu! 12 saat su verilemeyecek
Gündem

İSKİ 31 bölgeyi duyurdu! 12 saat su verilemeyecek

İstanbul'da isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle birçok mahalleye 12 saat su verilemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 12:11:00 -
İSKİ 31 bölgeyi duyurdu! 12 saat su verilemeyecek

İstanbul'da Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer 900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

Beyoğlu: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom,

Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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