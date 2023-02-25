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Aktüel İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu’ndan Yunanistan’a çağrı
Aktüel

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu’ndan Yunanistan’a çağrı

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Türkiye’de yaşanan şiddetli depremlerle Yunanistan ve Türkiye arasında başlayan yumuşama ve yakınlaşmanın Türk toplumuna yönelik gaspların ortadan kaldırılmasına vesile olmasının Batı Trakya Türklerinin beklentisi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 10:31:00 -
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu’ndan Yunanistan’a çağrı

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ahmetoğlu, “Anavatan Türkiye’de meydana gelen, içimizi parçalayan yıkıcı depremlerin bir sonucu da, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yaşanan yumuşama ve iki ülke arasındaki yakınlaşma oldu. Bundan en çok memnuniyet duyan hiç şüphesiz biz Batı Trakya Türkleriyiz.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu yakınlaşmanın acıların neden olduğu duygusallıktan öteye geçmesini ve iki ülke arasındaki sorunların karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çözümünü sağlayacak siyasi iradenin ortaya konması en büyük temennimizdir.
Bu ortamın Batı Trakya Türk Azınlığının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının ve Türk toplumuna yönelik hak gasplarının ortadan kaldırılmasına yönelik adımların atılmasına vesile olması da biz Batı Trakya Türklerinin talebi ve beklentisidir...” diye yazdı.

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