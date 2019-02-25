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İşitme engelli oğlunun çizdiği hayalleri gerçekleştiriyor

İşitme engelli oğlunun hayallerini gerçekleştirmek isteyen baba, oğlunun çizdiği resimlerin maketlerini yapıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:44
İşitme engelli oğlunun çizdiği hayalleri gerçekleştiriyor

İşitme engelli oğlunun hayallerini gerçekleştirmek isteyen baba, oğlunun çizdiği resimlerin maketlerini yapıyor.


İşitme engelli oğlunun 7 yaşındayken çizdiği resmi makete dönüştürdükten sonra yine oğlunun çizdiği arabanın da maketini yapan Ali Akın, hem oğlunu mutlu etti hem de kendisi için yeni bir hobi alanı oluşturdu.


Giresun’da bir kamu kurumunda çalışan Ali Akın (55), oğlu Ayhan Akın’ın (22) çizdiği gemi, araba, ev, masa, sandalye resimlerinin maketlerini yapıyor. Oğlunun çizdiklerini makete dönüştürmek kadar kendisini hiçbir şeyin mutlu etmediğini anlatan Ali Akın “Oğlumun 4 yaşlarındayken işitme engelli olduğunu fark ettik. Çok yaramaz ve huzursuz bir çocuktu. Ancak eline kalem kağıt aldığında sakinleşiyordu. Zaman içerisinde 6-7 yaşlarındayken oyuncaklar çizmeye başladı. Ben de oğlumu mutlu etmek için çizilen bu oyuncakların maketini yapmaya başladım. Zaman içerisinde bu maketler geliştikçe gelişti. Şimdi ben de bu maketleri yapabilmek için neredeyse bir atölye kurmak zorunda kaldım. Bugünlerde gemi, araba, ev, masa, sandalye gibi çeşitli eşyalar ve maketler üretmeye devam ediyoruz . Oğlum çizdi ben de onun hayalini makete dönüştürdüm, sonra bu işi devamlı hale getirdim. Yaptıklarımızı görüp beğenenleristiyorlar oğlumda isteyenlereverip harçlığını çıkartıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini çizdi


Oğlunun sadece maketçizmediğini de anlatan Ali Akın “Oğlum çok güzel resim de yapar. Devlet büyüklerimizin resimlerini de karakalem çizimlerini yapar. Cumhurbaşkanımızı çok sevdiği için onun resmini çizdi. Yine eski bakanımız Nurettin Canikli’nin, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün resimlerini çizdi ama onların bu çizimlerinden haberleri bile yok” diye konuştu.



Kabul edilmediği okula karşı yarışıp ödüller aldı


Oğlunun bir çok resim yarışmalarında dereceleri olduğunu da anlatan Ali Akın “Oğlumun resim yeteneği nedeniyle Güzel Sanatlar Lisesi’ne gitmesini istedik. Engelli olduğu için kabul etmediler. Bu nedenle bizde Endüstri Meslek Lisesi’ne verdik. Burada öğretmeninin çizimini fark etmesi sonucu yarışmalara gönderdi. Özellikle de oğlum kabul edilmediği için Güzel Sanatlar Lisesi hangi yarışmaya katılacaksa o yarışmalara katılmaya başladı ve hepsinde birinci oldu. 4-5 tanesi Türkiye geneli olmak üzere 20’ye yakın resim ödülü bulunmaktadır” şeklinde konuştu.


Babasının maket yapımında esin kaynağı olan İşitme engelli Ayhan Akın ise işaret dili ile çizim ve maket yapılırken çok mutlu olduğunu ve bu işte çizimde olduğu kadar maket yapımında da usta olmak istediğini anlattı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:44
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