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İşitme engelli karateci, tarih yazmak istiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu işitme engelli karateci Burak Mert Can hazırlandığı 2021 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda tarih yazmak istediğini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:16
İşitme engelli karateci, tarih yazmak istiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu işitme engelli karateci Burak Mert Can hazırlandığı 2021 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda tarih yazmak istediğini söyledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecisi Burak Mert Can 2017’deki başarısının üstüne koyarak ilerliyor. Genç karateci 2021 İşitme Engelliler Olimpiyatları için Milli Takımın ve Kağıtspor’un başarılı antrenörlerinden İbrahim Erçin eşliğinde çalışmalara başladı. Hedefini belirleyen başarılı sporcu, “Tüm şampiyonalarda tarih yazıp olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum” dedi.


Kağıtspor’un başarılı karatecisi Burak Mert Can 2012 yılında karate hayatına engelli olmayan sporcularla başladı. Mert Can, iller arası turnuvalarda ve Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılar ile İşitme Engelliler Karate Milli Takımı antrenörü İbrahim Erçin tarafından keşfedildi ve karate hayatına işitme engelli olarak devam etti. İşitme engelli olarak katıldığı ilk Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarının ardında dünya şampiyonasına katıldı. İşitme Engelliler Karate Dünya Şampiyonasında Kata dalında 3. olarak bir ilke imza attı


Kağıtsporlu milli karateci, bu süreçte olimpiyatlara katılamaya hak kazandı. 5 ay süren hazırlık sürecinin ardından Samsun’da gerçekleştirilen 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında 3 dalda birden madalya alarak önemli bir başarı elde etti. Olimpiyatlarda Kata dalında 2. , Kumite dalına 3. olan Mert Can, İşitme Engelliler Takım kata dalında ilk defa şampiyon oldu ve Türk Karate tarihinde önemli bir başarının sahibi oldu.


“Şu anda önümüzde Türkiye Şampiyonası var onun ardından hedefimiz Avrupa şampiyonası ve 2021 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları” diyen başarılı sporcu, “Bu süreçte hedefim tüm şampiyonalardan altın madalya ile çıkmak. Ama benim için en önemlisi olimpiyatlardan 3 altın ile dönmek, bunun için çalışıyorum inşallah başaracağım. Bugün bu seviyelerde olmamda en önemli katkı Kağıtspor ailesi, hocalarım ve bana destek olan yöneticiler. Onlar sayesinde önemli başarılara imza attık. İnşallah gelecek yıllarda daha önemli başarılarda hep beraber imza atacağız. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere Kağıtspor ailesine, yöneticilerimize, bizlerin hep arkasında durdukları için teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:16
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