THY - İstanbul - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Isırgan otunun inanılmaz faydaları

Isırgan otunun sağlığa birçok faydası bulunuyor. Egzamanın iyileşmesine yardımcı olan ısırgan otu, saçlarınızı besler, kan şekerini düzenler. İşte ısırgan otunun sağlığa diğer faydaları...

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:16
Isırgan otunun inanılmaz faydaları

EGZAMANIN İYİLEŞME SÜRECİNİ DESTEKLER

Yağ olarak kullanıldığında egzamanın tedavisinde yardımcı olarak görülen ısırgan otunun bu amaçla kullanılan kremlerinden de faydalanabilirsiniz.

SAÇLARI KÖKTEN UCA BESLER

Taze olarak kaynattığınız ısırgan otu suyu ile saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Günümüzde birçok saç bakım ürünlerinin ısırgan otu esanslı olduğunu düşünürsek, saçları güçlendirme, saç derisini rahatlatma özelliğinden doğal yollarla evimizde hazırladığımız suyla faydalanabiliriz.

DİRENCİMİZİ ARTTIRIR, HASTALIKLARDAN KORU

Çay olarak tüketeceğiniz ısırgan otu, içerdiği C vitamini sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini bir anda arttıracaktır.

ÇOCUKLARDA İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ DE VAR

Yapılan bilimsel araştırmalar ısırgan otu suyunun/çayının -doktor onayı ile birlikte- özellikle çocuklarda idrar söktürücü ve iltihap kesici özelliği bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Yine çay olarak demlenerek içildiğinde, pankreasa doğrudan bir etki yaptığı için kan şekerini düzenlediği de bilinmektedir.

HASTALIKLARDAN ARDA KALAN ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Hastalıklar geçse de halk arasında "kuru öksürük" diye tabir edilen öksürüğün geçmesine yardımcı olur. Bir bardak ısırgan otu çayının içine isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal da ilave edebilirsiniz.

DOLAŞIM SİSTEMİNİN EN YAKIN ARKADAŞIDIR

Kabızlık sorunu çektiğiniz durumlarda ısırgan otu çayını hazırlayıp aç karnına bir bardak içtiğinizde kısa süreli bir tedavi sürecine sahip olarak bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

İçerisinde yüksek miktarda demir vitamini bulunduğu için demir eksikliği yaşayan kişilerin sorunlarını giderir

ROMATİZMA AĞRILARINI GİDERİR

Romatizma ağrısı için, içinde ısırgan otu bulunan suyla ayakları yıkayarak nazik bir şekilde masaj yapmak önerilmektedir.

AĞIZ BAKIMINDA BİR NUMARADIR

Anti-bakteriyal özelliğe sahip olduğu için tonik olarak, ağız ve diş bakımında faydalıdır. Bunun için yapmanız gereken tek şey kaynattıktan sonra soğuttuğunuz ısırgan otu suyu ile gargara yapmak.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bak şu deve tabanına!
    1. Bak şu deve tabanına!
    2. Kanser şekeri çok seviyor
    3. Ankara Valiliğinden 'şarbon'..
    4. Valilikten PKK'lı terörist hakkında..
    5. Arkadaş mı, dost mu?
    6. 'Gazze Şeridi'nde hastane hizmetleri..
    7. PKK'nın Avusturya kolundaki yönetici..
    8. Ev onarım bekliyor
    9. Gençler 5'te 5 yaptı! Roket Yarışması..
    10. Amerika, korkuyla Florence kasırgasını..
    11. Burak: O konular kapandı...
    12. Seri katil olayında flaş gelişme!..
    13. Kendinizi sürekli yorgun..
    14. Amerika'nın sadece 2 senesi kaldı
    15. Derneklerden sorumlu PKK'lı..
    16. ABD Başkanı Trump, yeni yaptırımları..
    17. Şentop: 5 devleti diğerlerinden farklı..
    18. ABD korkuyla onu bekliyor! Gün verildi
    19. Fikret Orman'dan flaş kavga açıklaması!
    20. Kediden korkanın çocuğu da korkar!
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?