Isırgan otunun inanılmaz faydaları

EGZAMANIN İYİLEŞME SÜRECİNİ DESTEKLER

Yağ olarak kullanıldığında egzamanın tedavisinde yardımcı olarak görülen ısırgan otunun bu amaçla kullanılan kremlerinden de faydalanabilirsiniz.

SAÇLARI KÖKTEN UCA BESLER

Taze olarak kaynattığınız ısırgan otu suyu ile saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Günümüzde birçok saç bakım ürünlerinin ısırgan otu esanslı olduğunu düşünürsek, saçları güçlendirme, saç derisini rahatlatma özelliğinden doğal yollarla evimizde hazırladığımız suyla faydalanabiliriz.

DİRENCİMİZİ ARTTIRIR, HASTALIKLARDAN KORU

Çay olarak tüketeceğiniz ısırgan otu, içerdiği C vitamini sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini bir anda arttıracaktır.

ÇOCUKLARDA İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ DE VAR

Yapılan bilimsel araştırmalar ısırgan otu suyunun/çayının -doktor onayı ile birlikte- özellikle çocuklarda idrar söktürücü ve iltihap kesici özelliği bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Yine çay olarak demlenerek içildiğinde, pankreasa doğrudan bir etki yaptığı için kan şekerini düzenlediği de bilinmektedir.

HASTALIKLARDAN ARDA KALAN ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Hastalıklar geçse de halk arasında "kuru öksürük" diye tabir edilen öksürüğün geçmesine yardımcı olur. Bir bardak ısırgan otu çayının içine isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal da ilave edebilirsiniz.

DOLAŞIM SİSTEMİNİN EN YAKIN ARKADAŞIDIR

Kabızlık sorunu çektiğiniz durumlarda ısırgan otu çayını hazırlayıp aç karnına bir bardak içtiğinizde kısa süreli bir tedavi sürecine sahip olarak bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

İçerisinde yüksek miktarda demir vitamini bulunduğu için demir eksikliği yaşayan kişilerin sorunlarını giderir

ROMATİZMA AĞRILARINI GİDERİR

Romatizma ağrısı için, içinde ısırgan otu bulunan suyla ayakları yıkayarak nazik bir şekilde masaj yapmak önerilmektedir.

AĞIZ BAKIMINDA BİR NUMARADIR

Anti-bakteriyal özelliğe sahip olduğu için tonik olarak, ağız ve diş bakımında faydalıdır. Bunun için yapmanız gereken tek şey kaynattıktan sonra soğuttuğunuz ısırgan otu suyu ile gargara yapmak.