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Gündem İsimsizler Hareketi kimmiş?
Gündem

İsimsizler Hareketi kimmiş?

Son dakika haberi: Sosyal medya Twitter’da provokatif paylaşımlarda bulunan “İsimsizler Hareketi" adlı hesaba operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:41:00 - 2020-09-25 10:54:32
İsimsizler Hareketi kimmiş?

Son dakika haberi: Sosyal medya Twitter’da provokatif paylaşımlarda bulunan “İsimsizler Hareketi" adı hesaba operasyon yapıldı. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimler olduğu açıklandı. İsimsizler Hareketi kullanıcıların kimler olduğu da merak ediliyor.

Sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapan ‘İsimsizler Hareketi'ne yönelik operasyon kapsamında Taylan Kulaçoğlu'nun kardeşi Özen Kulaçoğlu, Temel Demirer, Hakan Gülseven, TÖP Sözcüsü Perihan Koca ve avukat Tamer Doğan gözaltına alındığı öğrenildi. İşte kirli algı operasyonu paylaşımlarında bulunan İsimsizler Hareketi sosyal medya hesabı:

 

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