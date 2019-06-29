İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin Çırağan Sarayı’nda düzenlediği D-8 Zirvesi’ne katıldı. Saadet Partisi’ne “önemli etkinlik”ten dolayı teşekkür ederek göz kırpan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da isim belirtmeden eleştirdi. Gül, “Mutlak yönetimlerde, mutlak otoritenin sürdürülebilirliği mümkün değildir; mutlak hâkimiyet sadece Allah’a mahsustur.” dedi.

İsim vermeden Erdoğan’ı hedef aldı

“Rahmetli Erbakan Hocamızı rahmetle anıyoruz. Bu teşkilat kurulurken adalet, eşitlik, diyalog, uzlaşı; gibi ulvi prensipler ve evrensel değerler vurgulanmıştır.” diyen Gül, “Mutlak yönetimlerde, mutlak otoritenin sürdürülebilirliği mümkün değildir; mutlak hâkimiyet sadece Allah’a mahsustur. Bugün üzülerek ifade etmek isterim ki bu kadar şey İslam dünyasını bitirmemiş gibi çok daha büyük bir savaş bulutları üzerimizde dolaşmaktadır. İran- Arap savaşları..." sözleriyle, isim vermeden Erdoğan’ı hedef aldı.

Gül, ABD ve Avrupa'daki belirli gazeteler, akademisyenler dışında bölgedeki soruna ilişkin ciddi uyarıların yer almadığını söyledi.

Gül, “Bunların olmaması için güzel düşüncelerle rahmetli hocamız Erbakan bu fikri ortaya atarak bu ülkelerin işbirliği yapmasını, ekonomi ve dünya barışına yardım edecek adımların atılmasını istedi. Her şeyin başı, herkesin kendi evinden geçiyor. Kendi evi düzenli olmazsa bir ülkenin, kendi evi itibarlı olmazsa dünya ülkeleri nezdinde o zaman kendisine bir faydası olmadığı gibi, bölgesine, komşularına ve İslam dünyasının meselelerine de bir katkısı olmuyor. Bununla da neyi kastettiğim gayet açık. İnsan haklarının, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, diyalogun, huzurun; bütün bunların sağlanması gerekir.” diye konuştu.

“Yumuşak güç olmazsa...”

Gül, “Silahlar, tanklar caydırıcılık anlamında önemli ama o ülkenin yumuşak gücü yoksa etkili olmaz. Hepimizin birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Dayanışma içinde olmamız gerekir. Şüphesiz ki hiçbirimiz naif olacak değiliz. Önce kendi ülkelerimizi sağlam yapmamız gerekir. Kendi ülkelerimizin sağlamlığı da muhakkak ki huzur, mutluluk ve ekonomik refahtan geçiyor. Bunun yolu da medeni bir şekilde demokrasi ve hukuk standartlarının yükseltilmesi, insan hakları meselelerinin halledilmesi ile açık-şeffaf rekabet ortamlarının oluşturulmasından geçiyor.” ifadesini kullandı.

“Temel bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum”

Gül konuşmasını, “Bütün bunların rüyasını gördüğü için değerli hocamız bu ilkeleri sıraladı. Şimdi bunları hayata geçirmek bu ülkeleri yönetenlere, siyasetçilerine ve düşünürlerine rol düşmektedir. Bu anlamda bugünkü toplantıyı değerli buluyorum. Bundan dolayı Temel Bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.” sözleri ile tamamladı.

Erdoğan dünya liderleriyle bir arada

Abdullah Gül’ün Saadet Partililerle birlikte katıldığı bu toplantı sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’ndeydi. Erdoğan, dünya liderleriyle yaptığı ikili görüşme sonrası, dünya basınının sorularını cevapladı. Medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında Erdoğan, dünya, Türkiye ve G-20 gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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