Işılak milletin safında!

YENİ AKİT ANKARA

İstanbul’da on binlerce Müslüman’ın LGBTİ’li sapkınlara karşı düzenlediği mitinge destek gelmeye devam ediyor. Bazı sözde sanatçı ve aydınlar milletin yanında olmaktan ziyade sapkınların yanında olmayı tercih etse de Uğur Işılak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile milletin yanında olduğunu belirtti.

Işılak paylaşımında, “Adını bile ağzıma almaktan imtina ettiğim dayatmaya karşı yapılan onurlu eylemi kutluyorum. Daha büyük sapkınlıklara geçit vermemek için taarruza karşı teyakkuzda olmak, sadece islamî değil, bir insanî vazifedir. Ahlaksızlık tercih olabilir ama teşvik edilemez” dedi.